قبل مباراة القمة.. الجماهير تدعم لاعبي الأهلي بهاشتاج #كل_الدعم_لرجال_الأهلي

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #كل_الدعم_لرجال_الأهلي لمساندة الاهلي قبل مباراة القمة التي ستقام مساء غد.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‎#كل_الدعم_لرجال_الاهلي كلنا في ضهركم يا رجالة" و"‏‎#كل_الدعم_لرجال_الاهلي ع الحلوة والمرة معااه".

وعلق أخرون "‏‎#كل_الدعم_لرجال_الاهلي كلنا ثقه في لاعبينا.. و الاهلي دايما دايس و الفارق شاسع و عايزين نفرح يا رجاله" و "‏واثقين فيك يافايلر ودائما معاك ملايين الاهلاويه معاكم وبيدعموكم ، وهنفضل ندعمكم دائما‎#كل_الدعم_لرجال_الاهلي ".

واضاف اخرون" ‏عندنا ثقة تامة في مجلس إدارتنا و جهازنا الفني و لاعيبتنا ، متخافوش جمهوركوا وراكوا و في ضهرحوا.

‎#كل_الدعم_لرجال_الاهلي" و" ‏مش هنحفل دلوقتي بس عندنا ثقة انكم هتفرحونا ان شاء الله رغم الإصابات

‎#كل_الدعم_لرجال_الاهلي".