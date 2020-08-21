وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "#كل_الدعم_لرجال_الاهلي كلنا في ضهركم يا رجالة" و"#كل_الدعم_لرجال_الاهلي ع الحلوة والمرة معااه".
واضاف اخرون" عندنا ثقة تامة في مجلس إدارتنا و جهازنا الفني و لاعيبتنا ، متخافوش جمهوركوا وراكوا و في ضهرحوا.
#كل_الدعم_لرجال_الاهلي" و" مش هنحفل دلوقتي بس عندنا ثقة انكم هتفرحونا ان شاء الله رغم الإصابات
#كل_الدعم_لرجال_الاهلي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل مباراة القمة.. الجماهير تدعم لاعبي الأهلي بهاشتاج #كل_الدعم_لرجال_الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.