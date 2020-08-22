القمة 120.. الجبلاية تكشف حقيقة أزمة شعبان بسطاوى مع حكام مباراة الأهلي والزمالك

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن حقيقة تعيين شعبان بسطاوى مدير العلاقات العامة بالجبلاية لاستقبال طاقم حكام مباراة القمة رقم ١٢٠ بين الأهلي والزمالك.

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الزمالك الليلة فى تمام التاسعة مساء على ملعب إستاد القاهرة فى اطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وقال المصدر ذاته إن الجبلاية كلفت شريف عبدالعزيز نائب مدير العلاقات العامة فى الجبلاية لاستقبال طاقم حكام لقاء القمة والذى لم يضم والد مترجم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك.

وشدد على أن شعبان بسطاوى غادر أمس الجمعة الى مسقط رأسه فى الأقصر وتم ارسال شريف عبدالعزيز لاستقبال طاقم الحكام والتوجه بهم إلى فندق الإقامة بالقرب من استاد القاهرة.

وأشار إلى أن أحمد شعبان نجل شعبان بسطاوى يعمل مترجما للفرنسي كارتيرون، لافتا إلى أن والده شعبان بسطاوى لم يتم تعيينه لاستقبال طاقم حكام لقاء القمة.

يذكر ان لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد اعلنت عن أسماء طاقم التحكيم الكرواتي المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي المقرر اقامتها في التاسعة من مساء السبت المقبل بستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:

حكم ساحة: ايڤان بيبك

Advertisements

مساعد أول: جوران پاتاكي

مساعد ثان: ايڤيكا مودريتش

حكم رابع: فران يوڤيتش

حكم فيديو: جوران جابريلو

حكم فيديو مساعد: توميسلاڤ پيتروڤيتش

كما كلفت لجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية جمال صدقي بمهمة مراقب الحكام في مباراة القمة ١٢٠.