حقيقة أم سراب؟.. موقف beIN Sports من إذاعة نهائي دوري أبطال أوروبا

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، اليوم الأحد، نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي ونظيره نادي بايرن ميونخ الألماني.

الفريقان قد لا يكون لهما عدد كبير من المشجعين في الوطن العربي، وحتى في مختلف أنحاء العالم باستثناء بلديهما، لكن الفريقين سيخوضان نهائي أقوى البطولات للأندية على مستوى العالم، فبكل تأكيد ستكون تلك المباراة واجهة كل عشاق الساحرة المستديرة.

تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في الساعات القليلة الماضية خبرًا يشير إلى إذاعة نهائي دوري الأبطال على القناة المفتوحة لشبكة beIN Sports على قمر نايل سات.

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البعض صدق ذلك الخبر، خاصةً وأن رئيس نادي باريس سان جيرمان، أحد أطراف المباراة النهائية، مملوك لأمير قطر، ورئيس ناديه هو القطري ناصر الخليفي.

وعلم "دوت الخليج"، من مصدر موثوق في الشبكة القطرية، بأنه لا صحة لإذاعة المباراة النهائية على القناة المفتوحة.

وكانت بعض الشائعات، أشارت إلى فتح شبكة قنوات beIN Sports مجانًا لمدة عام حال فوز باريس بالبطولة، وهو ما نفاه المسئولون في الشبكة.