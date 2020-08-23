تدريبات خفيفة لـ لاعبي الأهلي تجنبا للإرهاق

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي تخفيض الحمل التدريبي للاعبيه في مران اليوم بعد ساعات قليلة من مواجهة الزمالك تجنبًا للإرهاق.
وتخوض مجموعة اللاعبين الأساسين التي شاركت في مباراة الزمالك مران خفيف عبارة عن الجري وفك العضلات تجنبًا للإهارق.
فيما يخوض باقي اللاعبين مران عادي تحت إشراف السويسري ريينه فالير وذلك إستعدادًا لمواجهة الجونة المقرر لها الأربعاء المقبل بالدوري.
وخسر الأهلي من الزمالك 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس ضمن منافسات مسابقة الدوري.
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