أرقام خرافية.. 1.3 مليار يورو فاتورة إنفاق ناصر الخليفي لبلوغ باريس سان جيرمان نهائي دوري الأبطال

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، مواجهة نارية، اليوم، الأحد، بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، على ملعب النور، بمدينة لشبونة البرتغالية، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في تمام التاسعة مساء، وتذاع عبر قناتي bein sport 1 و bein soprt 4 k، بتعليق حفيظ دراجي.

باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ:

ويحلم باريس سان جيرمان بقيادة نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا بخطف الفوز في مباراة اليوم، وتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ الفريق الفرنسي.

ولم يحقق أي ناد فرنسي لقب دوري أبطال أوروبا على مر تاريخ كرة القدم، سوى أولمبيك مارسيليا، الذي حقق اللقب في موسم 1993.

في المقابل يسعى بايرن ميونخ إلى استغلال خبراته الكبيرة في النهائيات الأوروبية بتحطيم حلم سان سان جيرمان التاريخي، وحصد لقب التشامبيونزليج.

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وسبق لفريق بايرن ميونخ أن توج ببطل دوري أبطال أوروبا 5 مرات، وحصل على مركز الوصيف 5 مرات ايضا.

يذكر أن بايرن ميونخ تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد اكتساح ليون بثلاثية نظيفة، بينما صعد باريس سان جيرمان بعد الفوز على لايبزيج بالنتيجة نفسها.

كم أنفق باريس سان جيرمان من أجل بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا؟

أنفق رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان أرقام خرافية، من أجل بلوغ الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، وقطع خطوة كبيرة نحو التتويج باللقب.

وتعاقد الخليفي مع أفضل لاعبي العالم في الفترة الأخيرة، حيث ضم نيمار من برشلونة ومبابي من موناكو ودي ماريا من مانشستر يونايتد.

وتخطت تكلفة تعاقد باريس سان جيرمان مع الثنائي نيمار دا سيلفا حاجز الـ 400 مليون يورو، حيث تكلفت صفقة نيمار 222 مليون يورو، فيما بلغت صفقة مبابي 180 مليون يورو، بالإضافة إلى الرواتب الضخمة التي يتقاضاها الثنائي.

وبلغت إجمالي انفاقات ناصر الخليفي على صفقات باريس سان جيرمان خلال التسع سنوات الماضية 1.3 مليار يورو، وفقا لتقارير فرنسية.