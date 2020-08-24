نجمة الأهلي في الطائرة: حسم الرباعية مع الأهلي هدفي الأكبر.. وغياب الألتراس أكبر مشاكلنا.. وأزمة رمضان صبحي أخذت أكبر من حجمها

سهيلة وفيق نجمة فريق الطائرة بالأهلي :

- اتمني حسم الرباعية مع الأهلي

- بطولة إفريقيا وكأس العالم للأندية الهدف الأكبر

- الفجوة بين أسعار لاعبي كرة القدم وباقي الرياضيين لن تعالج

- أزمة رمضان صبحي اخذت اكبر من حجمها

- منتخب مصر ليس بعيدا عن الأولمبياد وهذه اسباب الاخفاق فى الصعود إلى طوكيو

- غياب الأولتراس أكبر مشاكلنا حاليا والطائرة لا تواجه أزمات إدارية

هي أحد النجوم الصاعدة بقوة داخل النادي الأهلي بعد تتويجها ب 25 بطولة مع النادي في جميع الأعمار، وأبرزها مع الفريق الأول ثلاث بطولات للدوري، وثلاثة بطولات كأس مصر، وبطولة أفريقيا وبطولة عربية، أنها سهيلة وفيق نجمة الكرة الطائرة فى الأهلي و منتخب مصر والتي تفتح قلبها لـ"موقع صدي البلد" خلال الحوار التالي :

- في البداية ما رأيك في عودة النشاط الرياضي مرة أخرى ؟

عودة النشاط الرياضي كانت قوية جدا ونجحنا في الفوز على سبورتنج والتتويج بالدوري بعد استئناف النشاط بعد التوقف بسبب كورونا و لذلك ارى انها عودة موفقة للغاية .

- الأزمات تحيط بالأهلي خلال الفترة الأخيرة .. هل تواجه الطائرة مشاكل حاليا ؟

حتى الان مفيش أي مشاكل إدارية أو فنية تواجهنا في الفرقة فكل مشاكلنا حاليا بسبب ازمة الكورونا ومنع جماهير الألتراس يؤثر علينا جدا ودى اكبر مشكلة تواجهنا خلال الفترة الحالية .

- طموحك مع الأهلي في الطائرة يصل إلى مدى ؟

Advertisements

اتمني ان احصد مع الأهلي الرباعية والجمع بين الكأس و الدوري و السوبر و دوري ابطال افريقيا والمشاركة في كأس العالم للاندية وحصد مركز متقدم فيه .

- كنت احد ممثلي المنتخب بالتصفيات الأولمبية الأخيرة ما سبب الإخفاق

ربنا موفقناش بسبب الفارق الكبير في إعمار وخبرات اللاعبين لأن معظم عناصر المنتخب كان صغير جدا وخبرته قليلة مقارنة بالمنتخبات التي واجهناها والتي كان يمتلك بعضها لاعبين فوق الثلاثون عاما.

- ما أسباب ابتعاد منتخب مصر عن الأولمبياد فترة كبيرة ؟

هو المنتخب مش بعيد جدا عن الصعود للاولمبياد لكن فقط نحتاج اوجود خطة واضحة وزيادة معسكرات ويكون هناك تركيز أكبر على هذا الهدف و ان شاء الله قادرين على الصعود الى الاولمبياد.

- هل هناك فجوة بين أسعار اللاعبين في كرة القدم وبين باقي الرياضات ؟

أسعار اللاعبين في كرة القدم مرتفعة ومهولة مقارنة بالكرة الطائرة و لا أتوقع أن نصل لها في يوم ما فأغلي لاعب في الطائرة الآن لا يصل إلى ربع مبلغ لاعب الكرة.

- ما رأيك فى أزمة رمضان صبحي مع الأهلي ؟

مش شايفة انها ازمة كبيرة زي ما الناس متخيلة لان كل واحد يختار الأفضل ليه وهو اصلا مش مقيد فى الأهلي هو جاي إعارة من هدرسفيلد الأنجليزي ولذلك الأمر كان بيد فريقه الإنجليزي وليس قراره أو قرار الأهلي و اعتقد ان الموضوع اخد اكبر من حجمه.

- لو انت في نفس موقف رمضان ..ماذا ستفعلين ؟

أجابت ضاحكة :"كدا كدا مش هبقي في نفس الموقف دا " وأكدت أنها لا تعرف ما الذي ستفعله عند وقوعها في موقف مثل هذا، لكنها مؤمنة أن الأهلي وجمهوره هما رقم واحد في اختياراتها دائما.