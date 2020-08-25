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ميلان يستهدف ثلاثي ريال مدريد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يستهدف ثلاثي ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدي نادي ميلان الإيطالي رغبة قوية في التعاقد مع ثلاث لاعبين من نادي ريال مدريد من أجل تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وفقاً لشبكة " فوتبول إيطاليا " فإن الروسونيري يستهدف التعاقد مع كلا من أوسكار رودريغيز، لوكا يوفيتش وإبراهيم دياز.

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وأشارت الشبكة إلى أن الصفقة الثلاثية قد تكلف إدارة ميلان قرابة 70 مليون يورو، وهو مبلغ ليس كبير جدًا على إدارة النادي الأيطالي.

حيث يتوراح التعاقد مع النجم الصربي لوكا يوفيتش بالإضافة إلى أوسكار رودريغيز 60 مليون يورو ، فيما قد تكلف صفقة دياز قرابة 10 مليون يورو.

يذكر أن لوكا يوفيتش قد شغل أهتمام عدد كبير من الأندية الإيطالية أبرزها نابولي وفيورنتينا، بعدما لم يحصل على فرصة حقيقية من الفرنسي زين الدين زيدان، منذ انضمامه من نادي أينتراخت فرانكفورت، فيما قضي رودريغيز الموسم الماضي كامل داخل نادي ليغانيس للإعادة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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