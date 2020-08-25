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نجم الأهلي يطلب الرحيل

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يطلب الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبلغ حسين السيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بأنه لن يجدد عقده مع المارد الأحمر حال عدم عودته خلال الفترة المقبلة.

وطلب حسين السيد، الحصول على الاستغناء الخاص به في حال عدم العودة للمارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتهت إعارة حسين السيد مع الصفاقسي التونسي، ويرغب في العودة مرة أخرى وعدم تجديد إعارته.

ويمتلك حسين السيد العديد من العروض على رأسها الاتحاد السكندرى والمقاولون العرب، بالإضافة إلى نادى الزمالك الذي يسعي لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل تدعينم الجبهة اليسري.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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