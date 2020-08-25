نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد - النني يسجل هدفًا عالميًا مع آرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل الدولي المصري محمد النني نجم آرسنال الإنجليزي هدفًا عالميًا في شباك إم كيه دونز، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا في إطار استعداداتهم لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

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