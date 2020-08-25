نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفاكس.. ميسي يُخبر برشلونة برغبته في الرحيل عن النادي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أرسل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني فكس رسمي إلى إدارة البلوغرانا يحسم خلاله موقفه من الاستمرار في النادي أما قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان.
ووفقاً لشبكة " RAC " فإن ميسي قد اخبر النادي برغبته في إنهاء تعاقده والرحيل عن الكامب نو خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
واشارت الشبكة أن النجم الأرجنتيني لا ينوي ألاستمرار في النادي الكتالوني تحت قيادة الرئيس الحالي جوزيب ماريا بارتوميو.
وكان ميسي قد أخبر رونالد كومان مسبقًا بعد رغبته في الاستمرار مع الفريق، وسط أهتمام كبير من أندية مانشستر سيتي الإنجليزي، وإنتر ميلان الإيطالي.
يذكر أن قائد البلوغرانا يرتبط بعقد في الكامب نو حتي عام 2021, بشرط جزائي يقدر بـ 700 مليون يورو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالفاكس.. ميسي يُخبر برشلونة برغبته في الرحيل عن النادي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.