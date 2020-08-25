نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألابا يحصل على أجازة قصيرة بعد اختياره ضمن قائمة المنتخب النمساوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكد اليوم الثلاثاء أن ديفيد ألابا المتوج مع بايرن ميونخ الألماني أمس الأول الأحد بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لن يحصل سوى على أجازة للراحة، بعد أن اُستدعي ضمن قائمة المنتخب النمساوي.

واُختير ألابا ضمن القائمة التي أعلنها فرانكو فودا المدير الفني للمنتخب النمساوي استعدادا لخوض منافسات دوري أمم أوروبا في أوائل سبتمبر المقبل.

وإلى جانب ألابا، استدعى فودا أيضا كونراد لايمر ومارسيل سابيتسر من لايبزج الألماني، الذي وصل إلى الدور قبل النهائي من دوري الأبطال.

وفي أول مباراة له منذ توقف المنافسات لفترة طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يحل المنتخب النمساوي ضيفا على نظيره النرويجي في الرابع من سبتمبر، ثم يستضيف المنتخب الروماني بعدها بثلاثة أيام.

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أما يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني، فقد كشف أنه لن يعتمد على أغلب عناصره من بايرن ميونخ ولايبزج، في المباراتين أمام إسبانيا وسويسرا.

وقال فودا "مارسيل سابيتسر وكونراد لايمر كان أمامهما راحة لمدة أسبوع بعد الخروج"، وذلك في إشارة إلى خروج لايبزج من الدور قبل النهائي لدوري الأبطال بالهزيمة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي صفر / 3 في 18 أغسطس الجاري.

وقال فودا إن الاتصالات مع اللاعبين كانت "إيجابية للغاية".

وأضاف :"تواصلت مع ديفيد (ألابا) كثيرا عبر واتساب. ولم أرد ردا سلبيا، لذلك أفترض أن جميع اللاعبين سيتجمعون بالمنتخب في مطلع الأسبوع المقبل، ويمكنني الاعتماد عليهم."