برنامج علاجي لحازم إمام فى الزمالك

وكان حازم إمام تعرض للإصابة بشد في العضلة الأمامية خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام المقاولون العرب أمس في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري.
وخسر الزمالك من المقاولون العرب ثنائية لويس ادوارد ومحمد عصام مقابل هدف سجله أشرف بن شرقى .
ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره إنبي الأحد المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة ٢٣ من بطولة الدوري الممتاز.
ومن المنتظر أن يعتمد كارتيرون على محمد عبدالغنى فى الجبهة اليمنى خلفا للمصاب حازم إمام.
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