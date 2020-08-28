برنامج تأهيلي لحسين الشحات بالأهلي

يخضع حسين الشحات الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إلي برنامج تأهيلي بدءًا من بعد غد الأحد بمقر القلعة الحمراء. وتغيب حسين الشحات عن التدريبات الجماعية للأهلي منذ العودة من توقف النشاط الرياضي بسبب إجراءه جراحة الفتاق الرياضي. ومن المقرر ان يخضع حسين الشحات لبرنامج تأهيلي بدءًا من يوم الأحد لتجهيزه للمرحلة المقبلة التي يحتاج الفريق فيها إلي جهودة. وتسود حالة من الترقب الشديد داخل الجماهير الحمراء لعودة حسين الشحات لإنتسال الفريق الأحمر من أزمة نقص الصفوف .

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