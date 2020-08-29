ركلات المعاناة الترجيحية.. التعادل 1-1 يحسم الوقت الأصلي بين ليفربول وآرسنال فى الدرع الخيرية

أنتهي الوقت الأصلي من مباراة ليفربول ونظيره أرسنال بالتعادل الإيجابي 1-1، من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب ويمبلي، في كأس الدرع الخيرية، على أرضية ملعب "ويمبلي". واتجهت المباراة الآن إلى ركلات الترجيح دون خوض أشواطا إضافية. جاء الهدف الأول في الدقيقة 14، من تسديدة رائعة من بيير إيميريك أوباميانج، من خارج منطقة الجزاء جهة اليسار، سكنت أقصى يسار المرمى بشكل رائع. Advertisements تعادل ليفربول جاء عن طريق تاكومي مينامينو، بعد أن فشل الدفاع في تشتيت الكرة التي ارتطمت بصلاح قبل أن تصل إلى الياباني. وانتهى أخر لقاء جمع بين الفريقين في إطار مباريات الموسم السابق للدوري الإنجليزي بفوز فريق أرسنال بهدفان مقابل هدف وحيد. ويأمل محمد صلاح في مواصلة ممارسة هوايته بالتسجيل في شباك آرسنال، وقيادة الريدز لإحراز اللقب.

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