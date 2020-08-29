تشكيل الأهلي.. فايلر يفاجئ المصري بثنائي هجومي

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول، وفي خط الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي وأحمد الشيخ وجونيور أجايي، ومروان محسن وأليو بادجي في الهجوم.
ويأتي على مقاعد البدلاء كل من:
علي لطفي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة وصالح جمعة ومحمود وحيد وجيرالدو ومحمد شكري وعربي بدر
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