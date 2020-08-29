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تشكيل الأهلي.. فايلر يفاجئ المصري بثنائي هجومي

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أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الفريق لمواجهة المصري المقرر لها الثامنة والنصف من مساء اليوم السبت، على استاد برج العرب بالإسكندرية.
وشهد تشكيل الأهلي مفاجأة بالدفع بثنائي هجومي من البداية.


وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول، وفي خط الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي وأحمد الشيخ وجونيور أجايي، ومروان محسن وأليو بادجي في الهجوم.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة وصالح جمعة ومحمود وحيد وجيرالدو ومحمد شكري وعربي بدر

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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