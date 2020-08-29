وتم إلغاء هدف لصالح ليفربول بداعي التسلل على فيرجل فان دايك، بعد مراجعة حكام الفيديو. ومع الدقيقة 28، كانت نسبة الاستحواذ 60 % ليفربول مقابل 40 % أرسنال. وانتهى أخر لقاء جمع بين الفريقين في إطار مباريات الموسم السابق للدوري الإنجليزي بفوز فريق أرسنال بهدفان مقابل هدف وحيد. وخاض ليفربول مباراة اليوم باعتباره حامل لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بينما يلعب آرسنال اللقاء باعتباره بطلا لكأس الاتحاد.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آرسنال يتوج بـ كأس الدرع الخيرية للمرة الـ16 على حساب ليفربول بركلات الترجيح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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