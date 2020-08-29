حرص أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق على دعم الفريق فى ظل ما يتردد عن أزمة بسبب اللاعب فرجانى ساسى.
وكتب عيد عبد الملك عبر تويتر: امبارح بعض جماهير الزمالك طلبوا مني اكلم فرجاني واقوله ان جمهور الزمالك معاه وورا الفرقة رد عليا وقالي ????????" : مساء الخير يا كابتن.. بشكرك جدا على كلامك وأنا عارف حب الزملكاوية ليا وهما عارفين إن أنا بحبهم وبيدعموني على طول وأنا مش شاغل دماغي بالناس إللي عايزة تشتتلي تركيزي، أنا مركز في الملعب بس، وعندي هدف واحد إن نكسب دوري الأبطال وإن شاء الله نكسبه».
كانت مصادر قد تحدثت عن حدوث ازمة بين فرجانى ساسى والفرنسى كارتيرون المدير الفنى بالأمس عقب الخسارة من المقاولون
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. رد فرجاني ساسي على رسالة أحمد عيد عبد الملك بعد أزمة مباراة المقاولون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.