بالفيديو.. فرحة محمد النني وفريق آرسنال بعد الفوز بـالكأس الخيرية على حساب ليفربول

توج فريق أرسنال بلقب كأس الدرع الخيرية على حساب ليفربول بركلات الترجيح من المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ويمبلي، ضمن البطولة المحلية. وجاء الهدف الأول في الدقيقة 14، من تسديدة رائعة من بيير إيميريك أوباميانج، من خارج منطقة الجزاء جهة اليسار، سكنت أقصى يسار المرمى بشكل رائع. تعادل ليفربول جاء عن طريق تاكومي مينامينو، بعد أن فشل الدفاع في تشتيت الكرة التي ارتطمت بصلاح قبل أن تصل إلى الياباني. وخاض ليفربول مباراة اليوم باعتباره حامل لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بينما يلعب آرسنال اللقاء باعتباره بطلا لكأس الاتحاد.

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