في الدقيقة الثانية من المباراة.. شريف رضا يحرز هدف التقدم لـ سموحة في شباك طنطا

أحرز شريف رضا لاعب نادي سموحة هدف تقدم فريقه في شباك طنطا بالدقيقة الثانية من عمر المباراة التي تجمع بينهما الان ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري المصري

وتمكن شريف رضا من إحراز هدف تقدم فريقه في الدقيقة الثانية من خلال كرة عرضية من جهة اليمين عن طريق ديريك نيسيبامبي قابلها شريف رضا بتسديدة من يسار منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى. وجاء تشكيل سموحة لمواجهة طنطا كالتالي :- عمر صلاح، رجب نبيل، محمد كوفي، شريف رضا، يوسف ديوب، إيدي ايمومو، محمد التراهوني، أحمد جمال، ديريك نيسيمانبي، حسام حسن، صلاح محسن. بينما أعلن محمد صلاح المدير الفني لنادي طنطا عن تشكيل فريقه لمواجهة سموحة والذي جاء كالتالي :- محمد فتحي، أحمد سعيد أوكا، محمد الشاذلي، محمد حسام، أحمد الشناوي، محمود منصور، أحمد سالم صافي، مصطفى أمين، هاني رشدي، وليد عادل، محمد ناجي جدو. ويدخل سموحة اللقاء وهو في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة بينما يتواجد طنطا في المركز الأخير برصيد 16 نقطة

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