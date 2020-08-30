سيراميكا بعد إعلان جدول دوري الدرجة الثانية: خطوة جيدة.. ونمتلك أفضل النجوم للصعود

علق معتز البطاوي المشرف على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، على إعلان جدول المباريات الخمس المتبقية من مسابقة دوري الدرجة الثانية، والتي جاءت بنفس الترتيب، مع اختلاف الفارق الزمني بين كل مباراة، حيث أصبح الفريق يلعب مباراة كل خمسة أيام وليس سبعة كما كان قبل توقف المسابقة.

وقال البطاوي: "نادي سيراميكا كليوباترا سيخوض المباريات بكل قوة، وكان من الطبيعي والمنطقي أن تعود البطولة بنفس ترتيب مبارياتها، وكنا نعمل طوال الفترة الماضية على هذا الأمر، وإعلان الجدول يعتبر خطوة مهمة في طريق عودة الدوري".

وأضاف: "فريقنا متصدر جدول الترتيب، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في المباريات الخمس المقبلة، وتحقيق الفريق حلم الصعود إلى الدوري الممتاز، في ظل وجود كوكبة من النجوم واللاعبين هم الأبرز والافضل في دوري الدرجة الثانية، يقودهم جهاز فني على أعلى مستوى بقيادة هيثم شعبان".

وعن فارق الأيام الخمسة بين كل مباراة قال: "هذا قرار جيد حتى تنتهي المسابقة بشكل سريع، ويعرف كل نادي موقفه من الموسم الجديد، فالأندية الثلاثة الصاعدة ستجد الوقت المناسب لتدعيم صفوفها تمهيدا للمشاركة في الدوري الممتاز، والهابطون كذلك استعدادا لدوري الدرجة الثالثة، ومن يستمر في الدرجة الثانية، سيتمكن من وضع خطته وميزانيته للمحاولة مرة أخرى".