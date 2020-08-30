وقال البطاوي: "نادي سيراميكا كليوباترا سيخوض المباريات بكل قوة، وكان من الطبيعي والمنطقي أن تعود البطولة بنفس ترتيب مبارياتها، وكنا نعمل طوال الفترة الماضية على هذا الأمر، وإعلان الجدول يعتبر خطوة مهمة في طريق عودة الدوري".
وأضاف: "فريقنا متصدر جدول الترتيب، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في المباريات الخمس المقبلة، وتحقيق الفريق حلم الصعود إلى الدوري الممتاز، في ظل وجود كوكبة من النجوم واللاعبين هم الأبرز والافضل في دوري الدرجة الثانية، يقودهم جهاز فني على أعلى مستوى بقيادة هيثم شعبان".
وعن فارق الأيام الخمسة بين كل مباراة قال: "هذا قرار جيد حتى تنتهي المسابقة بشكل سريع، ويعرف كل نادي موقفه من الموسم الجديد، فالأندية الثلاثة الصاعدة ستجد الوقت المناسب لتدعيم صفوفها تمهيدا للمشاركة في الدوري الممتاز، والهابطون كذلك استعدادا لدوري الدرجة الثالثة، ومن يستمر في الدرجة الثانية، سيتمكن من وضع خطته وميزانيته للمحاولة مرة أخرى".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر سيراميكا بعد إعلان جدول دوري الدرجة الثانية: خطوة جيدة.. ونمتلك أفضل النجوم للصعود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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