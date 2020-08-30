عبد الرحمن طارق "ميسي" لاعب الدحيل القطري: أتمنى ارتداء قميص الأهلي.. وأنتظر إشارة المنتخب.. والزمالك الأفضل في مصر

نجم مصري واعد بارتداء قميص الأهلي وتمثيل منتخب مصر في البطولات والمحافل الدولية، انه عبدالرحمن طارق الملقب بـ "ميسي" لاعب وسط فريق شباب الدحيل القطري.

عبدالرحمن طارق تحدث لـ "دوت الخليج" عن بدايته مع مع كرة القدم حتى صوله إلى الدحيل، وموقفه من اللعب في الدوري المصري، وبعض الأمور التي تخص الكرة المصرية.

حدثنا عن بدايتك مع كرة القدم حتى وصلت إلى الدحيل؟

حكايتي مع كرة القدم بدأت في سن 8 سنوات ولعبت بأكاديمة آرسنال المتواجدة في مصر حتى عام 2012، ثم انتقلت للعيش في قطر رفقة أسرتي عام 2013، انضممت إلى نادي أم صلال لمدة موسم لكنني رحلت بسبب عدم تسجيلي في الفريق لأنني لست من مواليد قطر، انتلقت بعدها إلى السد وواجهت نفس المشكلة ايضا حيث لم أشارك بسبب عدم تسجيلي، عدت مجددا إلى أم صلال وتدربت معهم حوالي ثلاثة أشهر ثم انضممت بعدها إلى نادي مسيمير أحد أندية الدرجة الثانية.

بدأت أشارك مع نادي مسيمير، وواجهنا فريق السد في بطولة ودية ونجحنا في الفوز على السد بطل الدوري وقتها بهدف نظيف.

في الصيف الماضي فوجئت بمكالمة من رئيس قطاع الناشئين بنادي الدحيل يطلب مني الانضمام إلى صفوف الدحيل، بصراحة لم أصدق الأمر وقتها.

بالفعل خضعت للاختبارات في الدحيل ونجحت في الاختبارات وتم تسجيلي في الفريق، وساهمت في حصد لقب الدوري مع الفريق هذا الموسم.

ما هو مركز في الملعب؟

ألعب في مركز خط الوسط وأحيانا صانع ألعاب، وبعض اصدقائي يطلقون علي لقب ميسي.

هل لديك أي جنسية آخرى غير المصرية؟

لا أنا مصري خالص.

ما موقفك من تمثيل منتخب مصر؟

تمثيل منتخب مصر شرف عظيم، بالطبع انتظر فرصة المشاركة وارتداء قميص منتخب بلادي.

هل تتابع مباريات الدوري المصري؟

نعم اتابع مباريات الدوري المصري باستمرار، أنا مشجعا للأهلي وأفتخر، رغم تشجيع معظم أفراد عائلتي للزمالك.

من هو مثلك الأعلى؟

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محمد أبو تريكة محليا، ورونالدينيو عالميا.

هل تلقيت عروضا من الدوري المصري؟

لا بصراحة لم أتلق إي عروض.

لكن ما موقفك حال تلقيت عروضا من الدوري المصري؟

أنا حاليا لاعبا في الدحيل القطري ولا أفكر في الرحيل حاليا، لكن أتمنى أن ألعب في الأهلي يوما ما، لكن قد ألعب في الزمالك حال تلقيت عرضا، في النهاية شرف أن ألعب للأهلي أو الزمالك، هذا الثنائي هم الأفضل في أفريقيا.

من هو أفضل فريق مصر من وجهة نظرك؟ يمكن أن أقول الزمالك حاليا لأنه الأجهز، لكن الأهلي بمن حضر ايضا.

أفضل لاعب في الدوري حاليا من وجهة نظرك؟ عبدالله السعيد أفضل لاعب في مصر لانه يفعل كل شئ في الكرة، ايضا اعتقد أن حمدي فتحي لاعب الأهلي سيكون له مستقبل عظيم وسوف يتخطى الجميع ويصبح الأفضل في مصر.

بما أنك أهلاوي.. ما هي أفضل صفقة أبرهما الأهلي مؤخرا؟

أليو ديانج لاعب مميزا للغاية، أتمنى أن يحصل صالح جمعة ايضا خلال الفترة المقبلة، لأنه سيساعد الأهلي كثيرا على الصعيد الهجومي.

أي فريق ترشحه للتتويج بدوري أبطال أفريقا هذا الموسم؟

أتمنى أن يتوج بها الأهلي، لكن من وجهة نظر حيادية أرى أن الرجاء المغربي هو المرشح الأول للتتويج بالبطولة.

أيهما أفضل الدوري المصري أم القطري؟

الدوريان متشابهان من حيث التنافسية، فمثلا في مصر نجد الأهلي يحسم البطولة في معظم المواسم، ايضا في قطر الدحيل يسيطر على معظم الألقاب.