إصابة شريف أشرف ببلع اللسان أثناء مباراة القناة والبنك الأهلي

تعرض شريف أشرف مهاجم الزمالك والأهلي والجونة السابق ولاعب القناة الحالي ببلع في اللسان خلال مباراة ودية ضد البنك الأهلي. وتوقفت المباراة لتلقي اللاعب العلاج، وحاول الفريق الطبي انقاذه، ولكن لم يتبين حالته حتى الآن. ويخوض فريق القناة وديه امام نادي البنك الأهلي، استعداداََ لعودة المنافسات الرسمية. أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول مباريات الأسابيع المتبقية من مسابقة دوري القسم الثاني الذي تقرر استئناف مبارياته اعتبارا من 20 سبتمبر المقبل. و تقام المباريات بواقع مباراة كل خمس ايام علي أن ينتهي الموسم بنهاية الجولة 22 يوم 2 اكتوبر.

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