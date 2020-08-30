وتوقفت المباراة لتلقي اللاعب العلاج، وحاول الفريق الطبي انقاذه، ولكن لم يتبين حالته حتى الآن.
ويخوض فريق القناة وديه امام نادي البنك الأهلي، استعداداََ لعودة المنافسات الرسمية.
أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول مباريات الأسابيع المتبقية من مسابقة دوري القسم الثاني الذي تقرر استئناف مبارياته اعتبارا من 20 سبتمبر المقبل.و تقام المباريات بواقع مباراة كل خمس ايام علي أن ينتهي الموسم بنهاية الجولة 22 يوم 2 اكتوبر.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إصابة شريف أشرف ببلع اللسان أثناء مباراة القناة والبنك الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.