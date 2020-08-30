وتمكن والتر بوانيا، لاعب نادي الجونة، من إحراز هدف تقدم فريقه في الدقيقة "6" من خلال ركلة جزاء؛ ليعلن تقدم فريقه في الدقائق الأولي من المباراة.
وضم تشكيل الجونة لمواجهة المقاولون العرب كالتالي..
إسلام طارق، جوناثان نجويم، محمد نجيب، محمود الجزار، باسم علي، أكرم توفيق، سيرج أكا، عمرو بركات، إسلام رشدي، إسلام عبد النعيم، والتر بواليا.
وعلى مقاعد البدلاء كل من:
عمر رضوان، خالد صبحي، محمد محسن "ليلة"، محمد ناجي "جدو"، إسلام محارب، عمرو عبد الفتاح "عموري"، آلان تشيامابادي، عمرو سعداوي، أحمد مجدي.
بينما ضم تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الجونة.
في حراسة المرمى: محمود أبوالسعود.
ي الدفاع: أمير عابد، محمد سمير ثابت، أحمد الشيمي، حسن الشامي
في خط الوسط: عبد العزيز موسى، محمد مجلي، كريم مصطفى، محمود السيد
في الهجوم: لويس إدوارد، سيف الدين الجزيري
إسلام طارق، جوناثان نجويم، محمد نجيب، محمود الجزار، باسم علي، أكرم توفيق، سيرج أكا، عمرو بركات، إسلام رشدي، إسلام عبد النعيم، والتر بواليا.
وعلى مقاعد البدلاء كل من:
عمر رضوان، خالد صبحي، محمد محسن "ليلة"، محمد ناجي "جدو"، إسلام محارب، عمرو عبد الفتاح "عموري"، آلان تشيامابادي، عمرو سعداوي، أحمد مجدي.
بينما ضم تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الجونة.
في حراسة المرمى: محمود أبوالسعود.
ي الدفاع: أمير عابد، محمد سمير ثابت، أحمد الشيمي، حسن الشامي
في خط الوسط: عبد العزيز موسى، محمد مجلي، كريم مصطفى، محمود السيد
في الهجوم: لويس إدوارد، سيف الدين الجزيري
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الدوري المصري.. الجونة يتقدم على المقاولون العرب بهدف نظيف في الشوط الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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