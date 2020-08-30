الدوري المصري.. الجونة يتقدم على المقاولون العرب بهدف نظيف في الشوط الأول

إسلام طارق، جوناثان نجويم، محمد نجيب، محمود الجزار، باسم علي، أكرم توفيق، سيرج أكا، عمرو بركات، إسلام رشدي، إسلام عبد النعيم، والتر بواليا.

وعلى مقاعد البدلاء كل من:

عمر رضوان، خالد صبحي، محمد محسن "ليلة"، محمد ناجي "جدو"، إسلام محارب، عمرو عبد الفتاح "عموري"، آلان تشيامابادي، عمرو سعداوي، أحمد مجدي.

بينما ضم تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الجونة.

في حراسة المرمى: محمود أبوالسعود.