حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة إنبى فى الدوري

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد القاهرة.
يأتي هذا استعدادا لخوض مباراة إنبي المقرر لها في الثامنة والنصف مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وفي نفس الوقت وصلت حافلة فريق إنبي استعدادا لخوض اللقاء، ومن المقرر أن يعلن كل جهاز فني عن التشكيل الرسمي لخوض المباراة قبل إجراء عمليات الإحماء. يحتل الفريق الأبيض المركز الثالث برصيد 42 نقطة، في حين يحتل إنبي المركز السادس برصيد 30 نقطة
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