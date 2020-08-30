بعد خسارة الدرع الخيرية.. أحدث ظهور لـ محمد صلاح مع ابنتيه مكة وكيان.. شاهد

شارك الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، متابعيه بصورة جديدة نشرها عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

وظهر محمد صلاح برفقة ابنتيه "مكة"، و"كيان"، في أحدث ظهور له معلقا على الصورة "Choosing my favourite".

واحتفل فريق آرسنال بتحقيق لقب كأس الدرع الخيرية بعد الفوز على ليفربول بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ويمبلي ضمن البطولة المحلية.

Advertisements وخيم الحزن على الدولي المصري محمد صلاح بعد خسارة لقب الدرع الخيرية للعام الثاني على التوالي.

وخاض ليفربول مباراة أمس باعتباره حامل لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بينما يلعب آرسنال اللقاء باعتباره بطلا لكأس الاتحاد.

وانتهى آخر لقاء جمع بين الفريقين في إطار مباريات الموسم السابق للدوري الإنجليزي بفوز فريق أرسنال بهدفين مقابل هدف وحيد.

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