تطور جديد في أزمة ميسي مع برشلونة.. البرغوث يمكنه الرحيل بدون الشرط الجزائي

فجرت تقارير إذاعية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص أزمة الأرجنتيني ليونيل ميسي مع ناديه برشلونة.

وأشارت إذاعة "واندا سيرو" الإسبانية، إلى أن ميسي يحق له الرحيل بدون كسر قيمة الشرط الجزائي في عقده، بعكس ما أشارت له رابطة الدوري الإسباني ونادي برشلونة.

وأكدت الإذاعة أن ميسي يحق له الرحيل عن الفريق بعد نهاية موسم 2019-2020 إذا أعلم إدارة ناديه بذلك، وبذلك يكون الشرط الجزائي لاغيًا في عقد ميسي.

وأشارت الإذاعة إلى أن ميسي له الحق في فسخ عقده بالتراضي مع برشلونة، أو الوصول لاتفاق معهم على قيمة انتقاله لأي من الفرق.

وتغيب ميسي عن اختبارات الكشف عن فيروس كورونا اليوم، استعدادًا للعودة لتدريبات الفريق لبداية الموسم الجديد.