نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يعلن تجديد عقد إبراهيموفيتش لمدة موسم في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إيطالية أن ميلان الإيطالي أعلن عن عودة نجم الفريق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى إيطاليا حتى يخوض الموسم المقبل مع الروسينيري.
وأكدت وسائل الإعلام أن كلا الطرفين قد إتفقوا غالبًا على تجديد العقد لمدة موسم واحد عقب نهاية عقده المؤقت في الصيف الحالي.
وأوضحت وسائل الإعلام أن زلاتان إبراهيموفيتش كان قد طلب الحصول على راتب سنوي يبلغ قدره 6 مليون يورو في الموسم المقبل.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن إبراهيموفيتش عاد إلى ميلان في الشتاء الماضي وساهم بشكل كبير في نتائج الفريق الإيطالي المميزة في الفترة الأخيرة.
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