نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سواريز يضع شرطا قاسيا للرحيل عن برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهاجم الاوروغوياني لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني، شروط الرحيل عن برشلونة، بعد أن قرر الهولندي رونالد كومان الإطاحة باللاعب خارج الكامب نو الموسم المقبل.

وكان كومان قد قرر رحيل كلا من " لويس سواريز، إيفان راكيتيتش، أرتورو فيدال، صامويل أومتيتي" على هامش المشروع الجديد الذي ينوي المدرب الهولندي، قيادة داخل الكامب نو.

وكان سواريز قد تلقي أهتمام كبير من أندية أياكس أمستردام الهولندي، بالإضافة إلى يوفنتوس الإيطالي، وأتليتكو مدريد الإسباني، من أجل تدعيم صفوفها خلال الميركاتو الجاري.

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ووفقاً لموقع " جول " فإن سواريز قد وضع شرط جديد من أجل الموافقة على الرحيل عن برشلونة خلال الفترة المقبلة.

حيث أشترط المهاجم الاوروغوياني الحصول على قيمة راتبة المقدر بـ 14 مليون يورو، للموسم المتبقي في عقدة مع برشلونة من أجل الرحيل عن الكامب نو في الموسم المقبل.

وأصر سواريز على رغبة في الاستمرار ما برشلونة، حيث يملك اللاعب بند في عقده، يتيح له تجديد تعاقده بشكل تلقائي مع برشلونة إذا شارك في 60% من مبارايات البلوغرانا.

يذكر أن برشلونة قد رفض عرض بقيمة 15 مليون يورو من نادي أياكس أمستردام الهولندي، من أجل التعاقد مع سواريز خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حيث ينوي النادي في بيع اللاعب بمبلغ لا يقول عن 25 مليون يورو.