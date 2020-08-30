نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تيباس يدق المسمار الأخير في نعش ميسي.. طالع التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قتلت رابطة الليجا الإسبانية أحلام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، في الرحيل عن الكامب نو بشكل مجاني خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكانت رابطة الليجا في صباح اليوم قد أعلنت، أحقية نادي برشلونة في الاحتفاظ الكامل بحقوق بيع النجم الأرجنتيني خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وطلب ميسي من مسئولي برشلونة صباح اليوم فسخ تعاقده مع الفريق، وذلك بعد أن تغيب عن أداء الفحوصات الطبية، تمهيداً للعودة إلى التدريبات الجماعية، استعدادًا للموسم الجديد.

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ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن تيباس رئيس رابطة الليغا يدعم بارتوميو في قضيته ضد ميسي ، فلا يوجد دوري يرغب بخسارة الافضل في العالم.

ويحاول رئيس الليجا حفظ حقوق الراعية للدوري الاسباني، خاصة في وجود ميسي الذي ساهم بشكل كبير في إستقرارها بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الايطالي.

وينتهي تعاقد ميسي مع فريق برشلونة خلال صيف 2021، وهو ما يجبر اللاعب باقٍ في الليجا تحت إمره برشلونة، حتي يناير المقبل.

يذكر أن أندية عديده قد حاولت الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني الفترة المقبلة، لكن الصفقة قد تتعطل بسبب وجود شرط جزائي بقيمه 700مليون يورو.