تعرف على موعد عودة كهربا للمشاركة مع الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لاستعادة خدمات محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، خلال المباريات المقبلة.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر إيقاف كهربا لنهاية الموسم قبل تخفيف العقوبة لـ10 مباريات، على خلفية أحداث مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، بالإمارات.
وغاب كهربا عن مباريات حتى الأن، هى، الزمالك فى الدور الأول والتى انسحب منها الأبيض فى واقعة تعطل أتوبيس الأبيض الشهيرة والتى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة اعتبارياً، كما غاب عن مباريات سموحة وإنبى والإنتاج الحربي، وأسوان، والزمالك، والجونة، والمصرى، بالدوري.
كما يغيب اللاعب عن مباراتي وادي دجلة وحرس الحدود، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين على أن يعود اللاعب للمارد الأحمر فى مباراة الإسماعيلى بالجولة السادسة والعشرين.
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