الارشيف / الرياضة

تعرف على موعد عودة كهربا للمشاركة مع الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد عودة كهربا للمشاركة مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لاستعادة خدمات محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، خلال المباريات المقبلة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر إيقاف كهربا لنهاية الموسم قبل تخفيف العقوبة لـ10 مباريات، على خلفية أحداث مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، بالإمارات.

وغاب كهربا عن مباريات حتى الأن، هى، الزمالك فى الدور الأول والتى انسحب منها الأبيض فى واقعة تعطل أتوبيس الأبيض الشهيرة والتى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة اعتبارياً، كما غاب عن مباريات سموحة وإنبى والإنتاج الحربي، وأسوان، والزمالك، والجونة، والمصرى، بالدوري.

كما يغيب اللاعب عن مباراتي وادي دجلة وحرس الحدود، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين على أن يعود اللاعب للمارد الأحمر فى مباراة الإسماعيلى بالجولة السادسة والعشرين.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تعرف على موعد عودة كهربا للمشاركة مع الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا