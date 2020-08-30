نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم برشلونة يقترب من يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الأوروجوياني لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني أصبح على أعتاب الإنضمام إلى يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن لويس سواريز يسرع في مفاوضات إنهاء عقده مع برشلونة من أجل الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن برشلونة كان قد أبلغ سواريز في الفترة الماضية أنه خارج خطط الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد للفريق الكتالوني.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أنه هناك إهتمام من العديد من الأندية بالنجم الأوروجواياني على رأسها آياكس أمستردام الهولندي وإنتر ميامي الأمريكي بالإضافة إلى يوفنتوس الإيطالي.