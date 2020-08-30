تريزيجيه يتصدر الإعلان الرسمي لقميص استون فيلا

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجيه المحترف ضمن صفوف نادي استون فيلا الإنجليزي الإعلان الرسمي لقميص فريقه الاحتياطي استعدادا للموسم الجديد. ومن المقرر أن يبدأ الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " يوم 13 نوفمبر المقبل. ويواجه نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه نظيره مانشستر سيتي فى الجولة الأولي من عمر البطولة الإنجليزية. يذكر أن تريزيجيه قد ساهم فى بقاء استون فيلا ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

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