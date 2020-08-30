إنتر يتفاوض مع تشيلسي لضم كانتي

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي إنتر ميلان يرغب في التعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي.

وذكر موقع توتو ميركاتو الإيطالي أن نادي إنتر تواصل بالفعل مع تشيلسي من أجل التعاقد مع كانتي هذا الصيف.

وأشار الموقع إلى أن إنتر عرض الحصول على كانتي على سبيل الإعارة، مع وجود خيار للشراء من تشيلسي بصفة نهائية، ويدرس النادي الإنجليزي هذا العرض في الوقت الحالي.

كان نادي إنتر قد خسر بطولة الدوري الأوروبي أمام إشبيلية الإسباني في المباراة النهائية.