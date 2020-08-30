الدوري المصري.. صلاح محسن يضع الهدف الثالث في شباك طنطا

وتمكن شريف رضا لاعب نادي سموحة من إحراز هدف تقدم فريقه في الدقيقة الثانية من خلال كرة عرضية من جهة اليمين عن طريق ديريك نيسيبامبي قابلها شريف رضا بتسديدة من يسار منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وفي الدقيقة 43 أحرز ديريك نيسيبامبي الهدف الثاني في شباك سموحة من خلال استغلال الخطأ الدفاعي لنادي طنطا ليتمكن من إحراز الهدف الثاني قبل إنتهاء المباراة