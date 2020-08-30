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الدوري المصري.. صلاح محسن يضع الهدف الثالث في شباك طنطا

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وتمكن شريف رضا لاعب نادي سموحة  من إحراز هدف تقدم فريقه في الدقيقة الثانية من خلال كرة عرضية من جهة اليمين عن طريق ديريك نيسيبامبي قابلها شريف رضا بتسديدة من يسار منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وفي الدقيقة 43 أحرز ديريك نيسيبامبي الهدف الثاني في شباك سموحة من خلال استغلال الخطأ الدفاعي لنادي طنطا ليتمكن من إحراز الهدف الثاني قبل إنتهاء المباراة 

وجاء تشكيل سموحة لمواجهة طنطا كالتالي :-

عمر صلاح، رجب نبيل، محمد كوفي، شريف رضا، يوسف ديوب، إيدي ايمومو، محمد التراهوني، أحمد جمال، ديريك نيسيمانبي، حسام حسن، صلاح محسن.
بينما أعلن محمد صلاح المدير الفني لنادي طنطا عن تشكيل فريقه لمواجهة سموحة والذي جاء كالتالي :-

محمد فتحي، أحمد سعيد أوكا، محمد الشاذلي، محمد حسام، أحمد الشناوي، محمود منصور، أحمد سالم صافي، مصطفى أمين، هاني رشدي، وليد عادل، محمد ناجي جدو.

ويدخل سموحة اللقاء وهو في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة بينما يتواجد طنطا في المركز الأخير برصيد 16 نقطة 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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