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رغم عدم جاهزيته.. عودة صالح جمعة للمشاركة تحبط مخطط الزمالك لخطفه من الأهلى

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حديث الساحة الرياضية خلال الفترة الماضية عقب استبعاده من حسابات رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي .


وترددت أنباء خلال الفترة الماضية عن اقتراب نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور مع صالح جمعة عقب خروجه من حسابات رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي .
وأثار مسئولي نادي الزمالك ضجة كبيرة داخل أركان القلعة الحمراء ، عقب إعلان  تعاقدهم مع صفقة من العيار الثقيل ردا على صفقة إنتقال محمود عبد المنعم "كهربا" لصفوف النادي الأهلي .
وفاجاء رينيه فايلر جماهير قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك "، قبل مواجهة النادي المصري البورسعيدي في لقاء أمس " السبت" بعودة صالح جمعة لصفوف الفريق من جديد ليقضي على أمال جماهير نادي الزمالك فى إنتقال صالح جمعة للصفوف القلعة البيضاء.

ورحبت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعودة صالح جمعة لحسابات رينيه فايلر المدير الفني من جديد عقب غيابه لفترة تقارب 492 يوما .

وحصل صالح جمعة على فرصة أخيرة من رينيه فايلر المدير الفني للفريق  بعودته للمشاركة مع اللاعبين خلال الفترة المقبلة ،رغم  تأكيد المدير الفني عدم جاهزية اللاعب .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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