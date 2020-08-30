رغم عدم جاهزيته.. عودة صالح جمعة للمشاركة تحبط مخطط الزمالك لخطفه من الأهلى

حديث الساحة الرياضية خلال الفترة الماضية عقب استبعاده من حسابات رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي .
ورحبت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعودة صالح جمعة لحسابات رينيه فايلر المدير الفني من جديد عقب غيابه لفترة تقارب 492 يوما .
وحصل صالح جمعة على فرصة أخيرة من رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعودته للمشاركة مع اللاعبين خلال الفترة المقبلة ،رغم تأكيد المدير الفني عدم جاهزية اللاعب .
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