كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام إنبي

وجاء التشكيل كالتالي:
محمد أبو جبل في حراسة المرمى.
أحمد عيد ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة في خط الدفاع.
طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وزيزو وأشرف بن شرقي في خط الوسط.
مصطفي محمد في الهجوم. بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود عبد الرحيم جنش وحسام عبد المجيد ومحمد عبدالغني وإسلام جابر واوناجم وحسام أشرف وأسامة فيصل وعمر السعيد وكابونجو كاسونجو.
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