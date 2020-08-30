أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة فريق إنبي، المقررة إقامتها اليوم الأحد في تمام الثامنة والنصف مساءً على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز. وجاء التشكيل كالتالي: محمد أبو جبل في حراسة المرمى. أحمد عيد ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة في خط الدفاع. طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وزيزو وأشرف بن شرقي في خط الوسط. مصطفي محمد في الهجوم. بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود عبد الرحيم جنش وحسام عبد المجيد ومحمد عبدالغني وإسلام جابر واوناجم وحسام أشرف وأسامة فيصل وعمر السعيد وكابونجو كاسونجو.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام إنبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.