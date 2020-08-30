مرتبط يد الزمالك يهزم الأولمبي ويتأهل لنهائي كأس مصر

فاز فريق مرتبط كرة اليد بالنادي مواليد 2000 على الأوليمبى بنتيجة 32/34 في الدور قبل النهائي لكأس مصر وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما علي صالة نادى هليوبوليس بمدينة الشروق.

ومن المقرر أن يواجه الفريق النادي الأهلي في نهائي الكأس غدا في الرابعة عصرا علي صالة نادى هليوبوليس.



ويقود الفريق أحمد رمضان هتلر مديرا فنيا ومحمد عبدالسلام ريشة مدربا.