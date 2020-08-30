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مرتبط يد الزمالك يهزم الأولمبي ويتأهل لنهائي كأس مصر

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فاز فريق مرتبط كرة اليد بالنادي مواليد 2000 على الأوليمبى بنتيجة 32/34 في الدور قبل النهائي لكأس مصر وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما علي صالة نادى هليوبوليس بمدينة الشروق.

ومن المقرر أن يواجه الفريق النادي الأهلي في نهائي الكأس غدا في الرابعة عصرا علي صالة نادى هليوبوليس.

ويقود الفريق أحمد رمضان هتلر مديرا فنيا ومحمد عبدالسلام ريشة مدربا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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