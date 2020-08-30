مرتبط يد الزمالك يهزم الأولمبي ويتأهل لنهائي كأس مصر

ومن المقرر أن يواجه الفريق النادي الأهلي في نهائي الكأس غدا في الرابعة عصرا علي صالة نادى هليوبوليس.
ويقود الفريق أحمد رمضان هتلر مديرا فنيا ومحمد عبدالسلام ريشة مدربا.
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