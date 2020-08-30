الدوري المصري.. سموحة يكتفي بـ ثلاثة أهداف في شباك طنطا

تمكن شريف رضا، لاعب نادي سموحة، من إحراز هدف تقدم فريقه في الدقيقة الثانية من خلال كرة عرضية من جهة اليمين عن طريق ديريك نيسيبامبي قابلها شريف رضا بتسديدة من يسار منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.
وفي الدقيقة 43 أحرز ديريك نيسيبامبي الهدف الثاني في شباك طنطا من خلال استغلال الخطأ الدفاعي ليتمكن من إحراز الهدف الثاني قبل إنتهاء الشوط الأول.
وتمكن سموحة من الحصول على ثلاث نقاط ليتواجد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بينما تواجد طنطا في المركز الأخير برصيد 16 نقطة.
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