الدوري المصري.. سموحة يكتفي بـ ثلاثة أهداف في شباك طنطا

تمكن شريف رضا، لاعب نادي سموحة، من إحراز هدف تقدم فريقه في الدقيقة الثانية من خلال كرة عرضية من جهة اليمين عن طريق ديريك نيسيبامبي قابلها شريف رضا بتسديدة من يسار منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وفي الدقيقة 43 أحرز ديريك نيسيبامبي الهدف الثاني في شباك طنطا من خلال استغلال الخطأ الدفاعي ليتمكن من إحراز الهدف الثاني قبل إنتهاء الشوط الأول.

وتمكن صلاح محسن من إحراز الهدف الثالث في شباك طنطا في الدقيقة 71"، من خلال إستقبال كرة عرضية من أحمد جمال من جهة اليمين ليقابلها صلاح محسن برأسية رائعة من يسار منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.