محمد شريف يقود الهجوم.. تشكيل إنبي للقاء الزمالك بالدوري

أعلن الجهاز الفني لنادي إنبي، بقيادة حلمي طولان، التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراته أمام الزمالك مساء اليوم، الأحد، في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. وضم تشكيل إنبي أمام الزمالك كلا من: حراسة المرمى : محمود جاد Advertisements خط الدفاع: كريم فؤاد – إبراهيم يحيى – أسامة جلال – علي فوزي خط الوسط: حميد ماو – عبد الرحمن عامر – محمود غالي – محمد بسيوني – فيستون عابدول خط الهجوم : محمد شريف

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