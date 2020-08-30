الصفقة الأكبر.. ميسي يكلف خزائن مانشستر سيتي 750 مليون يورو.. تفاصيل

وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن مانشستر سيتي تفاوض بالفعل مع ميسي على ضمه من برشلونة، وستكلف الصفقة خزائن النادي 750 مليون يورو.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حالة التوصل لـ اتفاق مع برشلونة، فأن ميسي سينتقل لـ مانشستر سيتي لمدة 5 سنوات، يقضي فقط أول 3 سنوات معهم في إنجلترا، قبل الانتقال للنادي التابع لهم نيويورك سيتي الأمريكي.
وأكدت الصحيفة أن ميسي سيتقاضى راتبًا سنويًا يبلغ 100 مليون يورو متضمنًا قيمة الضرائب مع مانشستر سيتي في أول 3 سنوات له، وبعد نهاية الموسم الثالث سيتحصل على مبلغ 250 مليون يورو لانتقاله إلى نيو يورك سيتي.
وأضافت الصحيفة أن مانشستر سيتي يجهز 250 مليون يورو للتعاقد مع ميسي من برشلونة، لتكلف الصفقة خزائنهم 750 مليون يورو.
ويرفض نادي برشلونة بيع ميسي دون دفع قيمة الشرط الجزائي المقدر في عقده بـ 700 مليون يورو.
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