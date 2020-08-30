نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم يوفنتوس يقترب من الدوري الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أمريكية أن الأرجنتيني جونزالو هيجواين نجم هجوم يوفنتوس الإيطالي بات قريبًا من الإنضمام إلى فريق جديد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأكدت تقارير صحفية أمريكية أن هيجواين دخل في مفاوضات متقدمة مع مسئولي إنتر ميامي الأمريكي الذي يمتلكه النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام. وأفادت التقارير الصحفية بأن هيجواين سيكون ثاني لاعب من يوفنتوس ينضم إلى إنتر ميامي في الصيف الحالي بعد نجم خط الوسط الفرنسي بليس ماتويدي. وأشارت التقارير الصحفية إلى أن هيجواين البالغ من العمر 32 عامًا خاض مع يوفنتوس 149 مباراة وسجل 66 هدف وحقق العديد من البطولات.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نجم يوفنتوس يقترب من الدوري الأمريكي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.