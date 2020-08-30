نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سموحة يعبر طنطا بثلاثية.. والمقاولون يسقط أمام الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق سموحة فوزا عريضا على حساب فريق طنطا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

افتتح شريف رضا اهداف سموحة بالدقيقة الأولي من بداية المباراة، وأضاف ديريك نسيبمامبي الهدف الثاني للفريق السكندري بالدقيقة 43 من زمن الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني نجح صلاح محسن في تسجيل الهدف الثالث لفريق سموحة بالدقيقة 71 ليفوز فريقه بنتيجة 3-0 ويحصد 3 نقاط جديدة في سباق بطولة الدوري الممتاز.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد سموحة إلي 31 نقطة ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد طنطا عند 16 نقطة بالمركز الأخير ويقترب من الهبوط لدوري القسم الثاني.

الجونة 2 - 0 المقاولون

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تغلب فريق الجونة على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم اللاعب والتر بواليا بالهدف الأول لفريق الجونة في الدقيقة 6 من ركلة جزاء.

وسجل فريق المقاولون هدف بالدقيقة 55 عن طريق الكولومبي لويس هينستروزا ولكن قرر الحكم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو واحتسب ركلة جزاء لصالح الجونة بعدما تأكد من وجود لمسة يد على مدافع المقاولون قبل الهدف.

وسدد والترا بواليا ركلة الجزاء الثانية لفريق الجونة وسجل الهدف الثاني لفريقه ليقوده للفوز بثنائية نظيفة وحصد 3 نقاط ثمينة في سباق بطولة الدوري الممتاز.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الجونة إلي 24 نقطة ويحتل المركز الثالث عشر، بينما توقف رصيد المقاولون عند 40 نقطة بالمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري.