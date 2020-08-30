الارشيف / الرياضة

الزمالك يتحرك لخطف صفقة الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يتحرك لخطف صفقة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن النادي الزمالك يستهدف التعاقد مع الدولي المغربي أيوب الكعبي مهاجم فريق نهضة بركان المغربي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم هجوم الفريق الأبيض خلال منافسات الموسم الجديد.

وتواصل مسئولو الزمالك مع وكلاء اللاعب المغربي خلال الأيام الماضية لاستطلاع رأي اللاعب بخصوص الإنضمام للدوري المصري وتمثيل القلعة البيضاء خلال الموسم المقبل، وذلك بعد تألقه اللافت للأنظار في الفترة الماضية، وعقب انتهاء تجربته الاحترافية في الدوري الصيني مؤخرا.

وأشارت التقارير أن النادي الزمالك يسعي للتعاقد مع أيوب الكعبي بعقد مدته 3 سنوات، ورصد مبلغ مليون دولار في الموسم الواحد  للاعب تزيد بنسب محددة خلال مدة التعاقد.

Advertisements

يذكر أن الزمالك كان قريبًا من التعاقد مع أيوب الكعبي في وقت سابق اثناء تواجده مع فريق نهضة بركان،، إلا أن العرض الصيني أوقف كل شيء لينضم اللاعب لفريق هيبي فورتشين الصيني.

ولن تكون مهمة الزمالك سهلة في التعاقد مع أيوب الكعبي في ظل اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدمات اللاعب المغربي في مقدمتهم الأهلي وبيراميدز اللذان يرغبان في التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي هذا الصيف.

وكانت تقارير صحفية أكدت في وقت سابق اقتراب نادي بيراميدز من الحصول على خدمات المغربي أيوب الكعبي بعدما عرض عليه مبلغ مليون و700 ألف دولار في الموسم الواحد.

يذكر أن "الكعبي" فسخ تعاقده مؤخرا مع نادي هيبي فورتشين الصيني وعاد للمغرب ولم يحسم وجهته المقبلة حتي الآن.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الزمالك يتحرك لخطف صفقة الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا