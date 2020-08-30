الزمالك يتحرك لخطف صفقة الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن النادي الزمالك يستهدف التعاقد مع الدولي المغربي أيوب الكعبي مهاجم فريق نهضة بركان المغربي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم هجوم الفريق الأبيض خلال منافسات الموسم الجديد.

وتواصل مسئولو الزمالك مع وكلاء اللاعب المغربي خلال الأيام الماضية لاستطلاع رأي اللاعب بخصوص الإنضمام للدوري المصري وتمثيل القلعة البيضاء خلال الموسم المقبل، وذلك بعد تألقه اللافت للأنظار في الفترة الماضية، وعقب انتهاء تجربته الاحترافية في الدوري الصيني مؤخرا.

وأشارت التقارير أن النادي الزمالك يسعي للتعاقد مع أيوب الكعبي بعقد مدته 3 سنوات، ورصد مبلغ مليون دولار في الموسم الواحد للاعب تزيد بنسب محددة خلال مدة التعاقد.

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يذكر أن الزمالك كان قريبًا من التعاقد مع أيوب الكعبي في وقت سابق اثناء تواجده مع فريق نهضة بركان،، إلا أن العرض الصيني أوقف كل شيء لينضم اللاعب لفريق هيبي فورتشين الصيني.

ولن تكون مهمة الزمالك سهلة في التعاقد مع أيوب الكعبي في ظل اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدمات اللاعب المغربي في مقدمتهم الأهلي وبيراميدز اللذان يرغبان في التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي هذا الصيف.

وكانت تقارير صحفية أكدت في وقت سابق اقتراب نادي بيراميدز من الحصول على خدمات المغربي أيوب الكعبي بعدما عرض عليه مبلغ مليون و700 ألف دولار في الموسم الواحد.

يذكر أن "الكعبي" فسخ تعاقده مؤخرا مع نادي هيبي فورتشين الصيني وعاد للمغرب ولم يحسم وجهته المقبلة حتي الآن.