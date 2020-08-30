«شباب طائرة الأهلي» يتوج ببطولة الجمهورية

8:45 مساءً - 30 أغسطس، 2020
فريق شباب طائرة الأهلي 19 سنة نجح في التتويج ببطولة الجمهورية، وذلك عقب تغلبه على سموحة في المباراة النهائية بثلاثة أشواط دون رد.
أقيمت المباراة على صالة نادي الصيد بأكتوبر، وتمكن خلالها «شباب طائرة الأهلي» من فرض سيطرتهم التامة على مجريات اللقاء، بفضل حائط الصد القوي والضرب الساحق.
ونجح لاعبو الأهلي في تحقيق الفوز بثلاثة أشواط دون رد، وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: 25-23 و26-24 و25-23.
وعبر حسام شعراوي، مدرب الفريق، عن سعادته بالتتويج ببطولة الجمهورية، مضيفا أن «شباب طائرة الأهلي» على خطى الفريق الأول في تحقيق البطولات، مشددا على أن الفريق حقق لقب بطولة الجمهورية مساء اليوم بجدارة.
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