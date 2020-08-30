الزمالك يستحوذ وإنبي يحبط جميع المحاولات الهجومية في شوط أول سلبي بين الفريقين

انتهت أحداث شوط المباراة الأول بين فريقي الزمالك وإنبي بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز.

منذ صافرة انطلاق المباراة حاول الزمالك الوصول الى مرمى منافسه انبي، ولكن دفاعات الفريق البترولي كانت منظمة وقوية.

وتوغل عبد الله جمعة من الجبهة اليسرى في الدقيقة الخامسة، ووصل للمرمى وهدد محمود جاد حارس مرمى انبي.

وسقط محمود غالي لاعب خط وسط فريق انبي بعد تدخل عنيف من طارق حامد لاعب الزمالك في الدقائق الأولى من عمر المباراة.

ولم يعترض حكم المباراة على الكرة واستمر اللعب دون توقف، ولكن بقرار من حكم الVAR، يعود الحكم لرؤية الكرة مرة أخرى.

ويتخذ محمود عاشور قرار منح طارق حامد البطاقة الصفراء واحتساب خطأ لصالح انبي.

ولم يتمكن الفريقان من اقتحام شباك الآخر، وتبقى النتيجة حتى الدقيقة 15 التعادل السلبي بدون أهداف.

وبسبب مشادة من محمود غالي لاعب انبي تلقى بطاقة صفراء أولى لإنبي في الدقيقة 23 والثانية في المباراة بعد البطاقة التي احتسبها الـ VAR لطارق حامد لاعب الزمالك.

وفي محاولات صعبة من انبي لمجاراة الأمور والوصول الى مرمى محمد أبو جبل، تمكن من تنظيم هجمة ولكن مرت على مرمى الزمالك دون اي خطورة.

وتلقى اسامة جلال لاعب انبي البطاقة الصفراء الثالثة في المباراة والثانية لانبي في الدقيقة 28 بسبب ارتكابه خطأ مع أحمد عيد لاعب الزمالك.

وحصل انبي على ركلة حرة مباشرة من مكان خطير في الدقيقة 32 من عمر المباراة، وسددها محمود غالي ولكنها ارتطمت بالعارضة الخارجية للمرمى.

وأشهر محمود عاشور حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه فرجاني ساسي لاعب الزمالك، بسبب تدخله بعنف مع لاعب انبي في منتصف الملعب.

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وتعرض اسامة جلال مدافع انبي للاصابة، وخرج محمولاََ واضطر حلمي طولان للدفع بهشام عادل صاحب الـ23 عاما بدلاََ منه كتغيير أول اضطراري.

ولجأ الزمالك لحل التسديد من الخارج، وسدد أحمد سيد زيزو من خارج منطقة الجزاء كرة قوية ولكنها بعيدة عن المرمى.

واستمر الزمالك في الاستحواذ أمام دفاعات انبي القوية التي ردعت كل الأفكار التي حاول تنفيذها لاعبو الزمالك.

دخل الزمالك بالتشكيل التالي:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

أحمد عيد ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة في خط الدفاع.

طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وزيزو وأشرف بن شرقي في خط الوسط.

مصطفي محمد في الهجوم.

وجاء تشكيل انبي كالتالي:

حراسة المرمى : محمود جاد

خط الدفاع: كريم فؤاد – إبراهيم يحيى – أسامة جلال – علي فوزي

خط الوسط: حميد ماو – عبد الرحمن عامر – محمود غالي – محمد بسيوني – فيستون عابدول

خط الهجوم : محمد شريف