الزمالك وإنبي.. الـVAR يخرج أول بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف من طارق حامد

سقط محمد غالي لاعب خط وسط فريق انبي بعد تدخل عنيف من طارق حامد لاعب الزمالك في الدقائق الآولى من عمر المباراة. ويواجه انبي الزمالك في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز. ولم يشاهد حكم المباراة الكرة واستمر اللعب دون توقف، ولكن بقرار من حكم الVAR، عاد الحكم لرؤية الكرة مرة أخرى. واتخذ محمود عاشور قرارا بمنح طارق حامد البطاقة الصفراء واحتساب خطأ لصالح انبي.

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