تقارير: مانشستر يونايتد يتوصل إلى اتفاق لضم دي بيك من أياكس

أكدت تقارير صحفية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي توصل إلى اتفاق نهائي مع أياكس الهولندي لضم لاعبهم دي بيك في فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت شبكة سكاي سبورتس إلى أن المفاوضات كانت مستمرة في الساعات الماضية، قبل التوصل لاتفاق نهائي أخيرًا بين الناديين.

وبحسب الشبكة فأن دي بيك سينتقل لـ مانشستر يونايتد لمدة 5 سنوات، مقابل ما يقرب من 40 مليون جنيه إسترليني.

وارتبط دي بيك بالانتقال إلى عدة فرق أبرزهم ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.