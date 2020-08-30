تقارير: مانشستر يونايتد يتوصل إلى اتفاق لضم دي بيك من أياكس

وأشارت شبكة سكاي سبورتس إلى أن المفاوضات كانت مستمرة في الساعات الماضية، قبل التوصل لاتفاق نهائي أخيرًا بين الناديين.
وبحسب الشبكة فأن دي بيك سينتقل لـ مانشستر يونايتد لمدة 5 سنوات، مقابل ما يقرب من 40 مليون جنيه إسترليني.
وارتبط دي بيك بالانتقال إلى عدة فرق أبرزهم ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.
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