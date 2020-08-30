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طارق حامد يغيب عن الزمالك أمام بيراميدز

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تأكد غياب طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة بيراميدز المقبلة في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي بسبب الإيقاف.

وحصل اللاعب على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة إنبي المقامة حاليا في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري.

جاء حصول طارق حامد على الإنذار بعد كرة مشتركة مع محمود غالي لاعب انبي ليتأكد غياب اللاعب عن اللقاء المقبل.

ويعد طارق حامد لاعب الوسط الأساسي بفريق الزمالك ومن المنتظر أن يعتمد الجهاز الفني للفريق الأبيض على محمد حسن في اللقاء المقبل.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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