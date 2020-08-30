غازل التشيلي أرتورو فيدال ، متوسط ميدان برشلونة الإسباني ، أندريا بيرلو و أنطونيو كونتي مدربا يوفنتوس وإنتر ميلان الايطاليين على الترتيب، في ظل رغبة المدرب الهولندي رونالد كومان ، المدير الفني للبارسا ، في رحيله عن الفريق هذا الصيف.
و فتح فيدال الباب أمام الانتقال للعب في فريقه السابق يوفنتوس ، تحت إمرة بيرلو ، مشيدًا في الوقت ذاته بكونتي مدرب الإنتر.
و قال التشيلي في تصريحات صحفية: ” تدريب بيرلو ليوفنتوس شيء مذهل، لقد كان لاعبًا لا يصدق، تخيلوا الآن كيف سيكون حاله كمدرب”.
و أضاف فيدا: ”بيرلو لديه رؤية حقيقة لكرة القدم ، لا يملكها الكثير، و أعتقد أنه يمكنه أن يبلي بلاءً.
و استطرد فيدال: ”بيرلو شخص رائع أيضًا و أتصور أنه سيصبح مدربًا عظيمًا، لقد قضينا 4 أعوام معًا وفزنا بلقب السكوديتو 4 مرات ، و لو كان سيتصل بي لنقلي إلى يوفنتوس سأكون سعيدًا “.
و عن كونتي الذي يتطلع لضمه في الموسم المقبل لترميم صفوف الإنتر قال ” كونتي مثل الآلة، إنه أفضل مدرب من الناحية الخططية، و بخصوص مستقبلي ، أشعر بالراحة الآن و سنرى ما سيحدث، أنا مرتبط جدًا ببرشلونة ولكن سنرى كيف ستسير الأمور”.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فيدال يثير الجدل بتصريحاته الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.