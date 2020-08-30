عاشور وصبحي يؤازران فريق الزمالك من مدرجات استاد القاهرة

حرص الثنائي امام عاشور ومحمد صبحي لاعبا الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد بمقصورة ملعب ستاد القاهرة الدولي. يأتي هذا على هامش مواجهة الأبيض لنظيره إنبي في بطولة الدوري المصري الممتاز. وتواجد الثنائي في مقصورة الملعب من أجل مؤازرة زملائهم بالفريق في مواجهة الليلة.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره إنبي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري.

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